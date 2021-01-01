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Intel Core i7 1195G7 против AMD Ryzen 5 5600U

Intel Core i7 1195G7
VS
AMD Ryzen 5 5600U
Intel Core i7 1195G7
AMD Ryzen 5 5600U

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 1195G7 на 1.3-2.9 ГГц или AMD Ryzen 5 5600U с 6-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600U and 1195G7
Причины выбрать Intel Core i7 1195G7
  • Появился на 5 месяцев позже чем соперник
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • Лучшая интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU: 1.69 vs 1.108 терафлопс
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 19% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.2 ГГц)
  • На 21% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1639 и 1360 баллов
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600U
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 11% ниже чем у Core i7 1195G7 пиковое энергопотребление – 25 vs 28 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 1195G7 +10%
1518
Ryzen 5 5600U
1386
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 1195G7
5991
Ryzen 5 5600U +27%
7635
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1195G7 +14%
3500
Ryzen 5 5600U
3063
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1195G7
14303
Ryzen 5 5600U +13%
16184
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1195G7 +21%
1665
Ryzen 5 5600U
1371
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1195G7 +25%
6472
Ryzen 5 5600U
5172

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1195G7 и AMD Ryzen 5 5600U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 8 июня 2021 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake UP3 Zen 3
Номер модели i7-1195G7 -
Сокет BGA-1449 FP6
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Radeon RX Vega 7

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота 1.3-2.9 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 13-29x 23x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт 10-25 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Radeon RX Vega 7
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100-1400 МГц 1600 МГц
Шейдерные блоки 768 448
TMUs 48 28
ROPs 24 7
Вычислительные блоки 96 -
TGP 15 Вт 10-45 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 1195G7 +53%
1.69 терафлопс
Ryzen 5 5600U
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1195G7 Сайт AMD Ryzen 5 5600U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 12

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Комментарии

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