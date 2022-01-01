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Intel Core i7 1195G7 против AMD Ryzen 7 5825U

Intel Core i7 1195G7
VS
AMD Ryzen 7 5825U
Intel Core i7 1195G7
AMD Ryzen 7 5825U

Что лучше: 4-ядерный ноутбучный Intel Core i7 1195G7 на 1.3-2.9 ГГц или десктопный AMD Ryzen 7 5825U с 8-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5825U and 1195G7
Причины выбрать Intel Core i7 1195G7
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 11% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5825U
  • Появился на 7 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 11% ниже чем у Core i7 1195G7 пиковое энергопотребление – 25 vs 28 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1195G7
11326
Ryzen 7 5825U +57%
17729
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1195G7
5357
Ryzen 7 5825U +30%
6983
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1195G7 и AMD Ryzen 7 5825U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 8 июня 2021 4 января 2022
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake UP3 Barcelo
Номер модели i7-1195G7 -
Сокет BGA-1449 FP6
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000)

Производительность

Количество ядер 4 8
Количество потоков 8 16
Частота 1.3-2.9 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 13-29x 20x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт 10-25 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU AMD Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000)
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1400 МГц 2000 МГц
Шейдерные блоки 768 512
TMUs 48 32
ROPs 24 8
Вычислительные блоки 96 -
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 1195G7
1.69 терафлопс
Ryzen 7 5825U
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1195G7 Сайт AMD Ryzen 7 5825U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Конкуренты

1. Intel Core i7 1195G7 или i7 1165G7
2. Intel Core i7 1195G7 или i7 1160G7
3. Intel Core i7 1195G7 или i7 11800H
4. Intel Core i7 1195G7 или AMD Ryzen 9 5900HS
5. Intel Core i7 1195G7 или i7 11370H
6. AMD Ryzen 7 5825U или Intel Core i7 1165G7
7. AMD Ryzen 7 5825U или Intel Core i7 11800H
8. AMD Ryzen 7 5825U или Ryzen 7 5700U
9. AMD Ryzen 7 5825U или Ryzen 7 5800U

Комментарии

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