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Intel Core i7 1195G7 против AMD Ryzen 9 4900H

Intel Core i7 1195G7
VS
AMD Ryzen 9 4900H
Intel Core i7 1195G7
AMD Ryzen 9 4900H

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 1195G7 на 1.3-2.9 ГГц или AMD Ryzen 9 4900H с 8-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4900H and 1195G7
Причины выбрать Intel Core i7 1195G7
  • Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
  • На 48% ниже чем у Ryzen 9 4900H пиковое энергопотребление – 28 vs 54 Ватт
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 35% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1634 и 1207 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 14% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 9 4900H
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 1195G7 +18%
1508
Ryzen 9 4900H
1279
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 1195G7
5918
Ryzen 9 4900H +91%
11282
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1195G7 +35%
1613
Ryzen 9 4900H
1191
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1195G7
5509
Ryzen 9 4900H +30%
7138

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1195G7 и AMD Ryzen 9 4900H

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 8 июня 2021 16 марта 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake UP3 Zen 2
Номер модели i7-1195G7 -
Сокет BGA-1449 FP6
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Radeon Vega 8

Производительность

Количество ядер 4 8
Количество потоков 8 16
Частота 1.3-2.9 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 13-29x 33x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 1250КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт 35-54 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Radeon Vega 8
Частота GPU 300 МГц 0 МГц
Boost частота GPU 1100-1400 МГц 1750 МГц
Шейдерные блоки 768 512
TMUs 48 32
ROPs 24 8
Вычислительные блоки 96 -
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 1195G7
1.69 терафлопс
Ryzen 9 4900H
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4X-4266
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность - 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1195G7 Сайт AMD Ryzen 9 4900H
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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