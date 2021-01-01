Intel Core i7 1195G7 против i5 1145G7
Что лучше: Intel Core i7 1195G7 на 1.3-2.9 ГГц (c Turbo Boost до 5.0) или i5 1145G7 на 1.1-2.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1195G7
- Появился на 10 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- Лучшая интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU: 1.69 vs 1.41 терафлопс
- На 14% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.4 ГГц)
- На 13% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1565 и 1379 баллов
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1511
Cinebench R23 (многоядерный)
5931
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1195G7 +9%
3124
2856
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1195G7 +11%
11933
10732
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1195G7 +13%
1563
1378
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1195G7 +17%
5062
4332
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|8 июня 2021
|1 сентября 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Tiger Lake UP3
|Tiger Lake UP3
|Номер модели
|i7-1195G7
|i5-1145G7
|Сокет
|BGA-1449
|BGA-1449
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Iris Xe Graphics G7 80EU
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|1.3-2.9 ГГц
|1.1-2.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|13-29x
|11-26x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|12-28 Вт
|12-28 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Intel Iris Xe Graphics G7 80EU
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100-1400 МГц
|1100 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|640
|TMUs
|48
|40
|ROPs
|24
|20
|Вычислительные блоки
|96
|80
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1195G7
|Сайт Intel Core i5 1145G7
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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