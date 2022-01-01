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Intel Core i7 1195G7 против i5 1245U

Intel Core i7 1195G7
VS
Intel Core i5 1245U
Intel Core i7 1195G7
Intel Core i5 1245U

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 1195G7 на 1.3-2.9 ГГц или i5 1245U с 10-ядрами на 1.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1245U and 1195G7
Причины выбрать Intel Core i7 1195G7
  • На 14% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 1245U
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • На 46% ниже чем у Core i7 1195G7 пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1195G7
11257
Core i5 1245U +13%
12757
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1195G7
5316
Core i5 1245U +20%
6375
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1195G7 и i5 1245U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 8 июня 2021 23 февраля 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake UP3 Alder Lake-U
Номер модели i7-1195G7 i5-1245U
Сокет BGA-1449 BGA-1744
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Iris Xe Graphics (80EU)

Производительность

Количество ядер 4 10
Количество потоков 8 12
Частота 1.3-2.9 ГГц 1.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 13-29x 16x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт 12-15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 1200 МГц
Шейдерные блоки 768 640
TMUs 48 40
ROPs 24 20
Вычислительные блоки 96 80
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 1195G7
1.69 терафлопс
Core i5 1245U
1.41 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1195G7 Сайт Intel Core i5 1245U
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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Комментарии

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