Intel Core i7 1195G7 против i5 12600H
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 1195G7 на 1.3-2.9 ГГц или i5 12600H с 12-ядрами на 2.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты i5 12600H были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1195G7
- На 38% ниже чем у Core i5 12600H пиковое энергопотребление – 28 vs 45 Ватт
- На 11% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 12600H
- Имеет на 8 физических ядер больше
- Появился на 7 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1522
Cinebench R23 (многоядерный)
5995
Passmark CPU (одноядерный)
3105
Passmark CPU (многоядерный)
11330
Geekbench 5 (одноядерный)
1578
Geekbench 5 (многоядерный)
5382
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|8 июня 2021
|4 января 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Tiger Lake UP3
|Alder Lake-H
|Номер модели
|i7-1195G7
|i5-12600H
|Сокет
|BGA-1449
|BGA-1744
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Iris Xe Graphics (80EU)
Производительность
|Количество ядер
|4
|12
|Количество потоков
|8
|16
|Частота
|1.3-2.9 ГГц
|2.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|4.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|13-29x
|27x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|18МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|12-28 Вт
|35-45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1400 МГц
|1400 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|640
|TMUs
|48
|40
|ROPs
|24
|20
|Вычислительные блоки
|96
|80
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|-
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1195G7
|Сайт Intel Core i5 12600H
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|28
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