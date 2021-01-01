Intel Core i7 1195G7 против i5 8250U
Что лучше: Intel Core i7 1195G7 на 1.3-2.9 ГГц (c Turbo Boost до 5.0) или i5 8250U на 1.6 ГГц (c Turbo Boost до 3.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1195G7
- Появился на 3 года и 11 месяцев позже чем соперник
- Лучшая интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU: 1.69 vs 0.38 терафлопс
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- На 78% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1565 и 878 баллов
- На 47% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 3.4 ГГц)
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать Intel Core i5 8250U
- На 46% ниже чем у Core i7 1195G7 пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 1195G7 +68%
1511
898
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 1195G7 +93%
5931
3081
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1195G7 +62%
3124
1934
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1195G7 +102%
11933
5893
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1195G7 +78%
1563
876
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1195G7 +78%
5062
2842
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|8 июня 2021
|21 августа 2017
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Tiger Lake UP3
|Kaby Lake R
|Номер модели
|i7-1195G7
|i5-8250U
|Сокет
|BGA-1449
|BGA-1356
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|UHD Graphics 620
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|1.3-2.9 ГГц
|1.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|3.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|13-29x
|16x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|12-28 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Intel UHD Graphics 620
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100-1400 МГц
|1000 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|192
|TMUs
|48
|24
|ROPs
|24
|3
|Вычислительные блоки
|96
|24
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|-
|4096x2304 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1195G7
|Сайт Intel Core i5 8250U
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|12
|Расширенные инструкции
|-
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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