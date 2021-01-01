Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 1195G7 на 1.3-2.9 ГГц или i7 10750H с 6-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.