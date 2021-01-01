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Intel Core i7 1195G7 против i7 10750H

Intel Core i7 1195G7
VS
Intel Core i7 10750H
Intel Core i7 1195G7
Intel Core i7 10750H

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 1195G7 на 1.3-2.9 ГГц или i7 10750H с 6-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10750H and 1195G7
Причины выбрать Intel Core i7 1195G7
  • Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
  • Лучшая интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU: 1.69 vs 0.38 терафлопс
  • На 38% ниже чем у Core i7 10750H пиковое энергопотребление – 28 vs 45 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 37% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1634 и 1189 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать Intel Core i7 10750H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
  • Имеет на 2 физических ядра больше

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1195G7 и i7 10750H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 8 июня 2021 2 апреля 2020
Цена в момент релиза - 395 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake UP3 Comet Lake-H
Номер модели i7-1195G7 i7-10750H
Сокет BGA-1449 BGA-1440
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота 1.3-2.9 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 13-29x 26x
Скорость шины 4 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1250КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Intel UHD Graphics 630
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1100-1400 МГц 1000 МГц
Шейдерные блоки 768 192
TMUs 48 24
ROPs 24 3
Вычислительные блоки 96 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 4096x2304 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 1195G7 +345%
1.69 терафлопс
Core i7 10750H
0.38 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 DDR4-2933
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1195G7 Сайт Intel Core i7 10750H
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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