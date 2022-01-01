Intel Core i7 1195G7 против i7 10870H
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 1195G7 на 1.3-2.9 ГГц или i7 10870H с 8-ядрами на 2.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1195G7
- Появился на 9 месяцев позже чем соперник
- На 38% ниже чем у Core i7 10870H пиковое энергопотребление – 28 vs 45 Ватт
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 30% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1574 и 1210 баллов
Причины выбрать Intel Core i7 10870H
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 1195G7 +24%
1522
1227
Cinebench R23 (многоядерный)
5995
Core i7 10870H +65%
9909
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1195G7 +13%
3105
2744
Passmark CPU (многоядерный)
11330
Core i7 10870H +34%
15166
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1195G7 +30%
1578
1216
Geekbench 5 (многоядерный)
5382
Core i7 10870H +32%
7078
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|8 июня 2021
|10 сентября 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Tiger Lake UP3
|Comet Lake
|Номер модели
|i7-1195G7
|i7-10870H
|Сокет
|BGA-1449
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|4
|8
|Количество потоков
|8
|16
|Частота
|1.3-2.9 ГГц
|2.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|13-29x
|22x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|12-28 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Intel UHD Graphics 630
|Частота GPU
|300 МГц
|350 МГц
|Boost частота GPU
|1400 МГц
|1200 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|192
|TMUs
|48
|24
|ROPs
|24
|3
|Вычислительные блоки
|96
|24
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|-
|4096x2304 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|DDR4-2933
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1195G7
|Сайт Intel Core i7 10870H
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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