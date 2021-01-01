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Intel Core i7 1195G7 против i7 11390H

Intel Core i7 1195G7
VS
Intel Core i7 11390H
Intel Core i7 1195G7
Intel Core i7 11390H

Что лучше: Intel Core i7 1195G7 на 1.3-2.9 ГГц (c Turbo Boost до 5.0) или i7 11390H на 2.9-3.4 ГГц (c Turbo Boost до 5.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11390H and 1195G7
Причины выбрать Intel Core i7 1195G7
  • На 20% ниже чем у Core i7 11390H пиковое энергопотребление – 28 vs 35 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1195G7 и i7 11390H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 8 июня 2021 21 июня 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake UP3 Tiger Lake
Номер модели i7-1195G7 i7-11390H
Сокет BGA-1449 BGA-1449
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Iris Xe Graphics G7 96EU

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 1.3-2.9 ГГц 2.9-3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 13-29x 29-34x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1256КБ (на ядро) 1256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт 28-35 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Iris Xe Graphics G7 96EU
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100-1400 МГц 1100-1400 МГц
Шейдерные блоки 768 768
TMUs 48 48
ROPs 24 24
Вычислительные блоки 96 96
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 1195G7
1.69 терафлопс
Core i7 11390H
1.69 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1195G7 Сайт Intel Core i7 11390H
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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