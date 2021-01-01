Intel Core i7 1195G7 против i7 11600H
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 1195G7 на 1.3-2.9 ГГц или i7 11600H с 6-ядрами на 2.5-2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1195G7
- Лучшая интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU: 1.69 vs 0.46 терафлопс
- На 38% ниже чем у Core i7 11600H пиковое энергопотребление – 28 vs 45 Ватт
- На 9% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 11600H
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1518
1518
Cinebench R23 (многоядерный)
5991
Core i7 11600H +60%
9581
Passmark CPU (одноядерный)
3500
Passmark CPU (многоядерный)
14303
Geekbench 5 (одноядерный)
1665
Geekbench 5 (многоядерный)
6472
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|8 июня 2021
|1 июня 2021
|Цена в момент релиза
|-
|395 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Tiger Lake UP3
|Tiger Lake H45
|Номер модели
|i7-1195G7
|i7-11600H
|Сокет
|BGA-1449
|BGA-1787
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|UHD Graphics 750
Производительность
|Количество ядер
|4
|6
|Количество потоков
|8
|12
|Частота
|1.3-2.9 ГГц
|2.5-2.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|4.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|13-29x
|25-29x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|-
|Кэш 2-го уровня
|1256КБ (на ядро)
|-
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|18МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|12-28 Вт
|35-45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Intel UHD Graphics 750
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100-1400 МГц
|900 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|256
|TMUs
|48
|64
|ROPs
|24
|32
|Вычислительные блоки
|96
|32
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|-
|3840x2160 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|51.2 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1195G7
|Сайт Intel Core i7 11600H
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
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