Что лучше: Intel Core i7 1195G7 на 1.3-2.9 ГГц (c Turbo Boost до 5.0) или i7 1160G7 на 0.9-2.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.