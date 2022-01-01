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Intel Core i7 1250U против AMD Ryzen 5 5600H

Intel Core i7 1250U
VS
AMD Ryzen 5 5600H
Intel Core i7 1250U
AMD Ryzen 5 5600H

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i7 1250U на 1.1 ГГц или AMD Ryzen 5 5600H с 6-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600H and 1250U
Причины выбрать Intel Core i7 1250U
  • На 83% ниже чем у Ryzen 5 5600H пиковое энергопотребление – 9 vs 54 Ватт
  • Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
  • Поддерживает до 64 ГБ LPDDR5-5200
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 16% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1644 и 1415 баллов
  • На 12% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600H
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 1250U +15%
1580
Ryzen 5 5600H
1373
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 1250U
7432
Ryzen 5 5600H +34%
9972
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1250U
13137
Ryzen 5 5600H +31%
17264
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1250U +17%
1660
Ryzen 5 5600H
1424
Geekbench 5 (многоядерный)
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1250U и AMD Ryzen 5 5600H

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 23 февраля 2022 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-U Cezanne
Номер модели i7-1250U -
Сокет BGA-1781 FP6
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) Radeon RX Vega 7

Производительность

Количество ядер 10 6
Количество потоков 12 12
Частота 1.1 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 11x 33x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 9 Вт 35-54 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Radeon RX Vega 7
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 950 МГц 1800 МГц
Шейдерные блоки 768 448
TMUs 48 28
ROPs 24 7
Вычислительные блоки 96 -
TGP 15 Вт 10-45 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 1250U
1.69 терафлопс
Ryzen 5 5600H
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1250U Сайт AMD Ryzen 5 5600H
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 14 16

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Комментарии

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