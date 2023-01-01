Intel Core i7 1250U против AMD Ryzen 9 5900HX
Что лучше: 10-ядерный Intel Core i7 1250U на 1.1 ГГц или AMD Ryzen 9 5900HX с 8-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1250U
- Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900HX
- Разблокированный множитель
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
- Имеет на 4096 МБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 1250U +6%
1566
1477
Cinebench R23 (многоядерный)
7375
Ryzen 9 5900HX +73%
12779
Passmark CPU (одноядерный)
3071
Ryzen 9 5900HX +4%
3203
Passmark CPU (многоядерный)
13305
Ryzen 9 5900HX +71%
22749
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1250U +8%
1637
1519
Geekbench 5 (многоядерный)
6873
Ryzen 9 5900HX +20%
8269
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|23 февраля 2022
|12 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake
|Zen 3 (Cezanne)
|Номер модели
|i7-1250U
|-
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (96EU)
|Radeon RX Vega 8
Процессор
|Ядер
|2
|8
|Потоков
|4
|16
|Частота
|1.1 ГГц
|3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|4.6 ГГц
|Ядер
|8
|-
|Потоков
|8
|-
|Частота
|0.8 ГГц
|-
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.5 ГГц
|-
|Количество ядер
|10
|8
|Количество потоков
|12
|16
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|11x
|33x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Сокет
|BGA-1781
|FP6
|Энергопотребление (TDP)
|9 Вт
|35-54 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|29 Вт
|-
|Критическая температура
|100°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Radeon RX Vega 8
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|950 МГц
|2100 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|512
|TMUs
|48
|32
|ROPs
|24
|8
|Вычислительные блоки
|96
|-
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1250U
|Сайт AMD Ryzen 9 5900HX
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|14
|16
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