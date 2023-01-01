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Intel Core i7 1250U против AMD Ryzen 9 5900HX

Intel Core i7 1250U
VS
AMD Ryzen 9 5900HX
Intel Core i7 1250U
AMD Ryzen 9 5900HX

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i7 1250U на 1.1 ГГц или AMD Ryzen 9 5900HX с 8-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5900HX and 1250U
Причины выбрать Intel Core i7 1250U
  • Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900HX
  • Разблокированный множитель
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • Имеет на 4096 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 1250U
7375
Ryzen 9 5900HX +73%
12779
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1250U
13305
Ryzen 9 5900HX +71%
22749
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1250U
6873
Ryzen 9 5900HX +20%
8269
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1250U и AMD Ryzen 9 5900HX

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 23 февраля 2022 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake Zen 3 (Cezanne)
Номер модели i7-1250U -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) Radeon RX Vega 8

Процессор

Производительные ядра
Ядер 2 8
Потоков 4 16
Частота 1.1 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.6 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 -
Потоков 8 -
Частота 0.8 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц -
Общее
Количество ядер 10 8
Количество потоков 12 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 11x 33x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Сокет BGA-1781 FP6
Энергопотребление (TDP) 9 Вт 35-54 Вт
Макс. TDP (Boost) 29 Вт -
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Radeon RX Vega 8
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 950 МГц 2100 МГц
Шейдерные блоки 768 512
TMUs 48 32
ROPs 24 8
Вычислительные блоки 96 -
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 1250U
1.69 терафлопс
Ryzen 9 5900HX
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1250U Сайт AMD Ryzen 9 5900HX
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 14 16

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