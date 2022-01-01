Intel Core i7 1250U против Apple M1 Pro
Что лучше: Intel Core i7 1250U на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.7) или Apple M1 Pro на 2.0 ГГц (c Turbo Boost до 3.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
77
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
56
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
92
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
73
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1250U
- На 70% ниже чем у M1 Pro пиковое энергопотребление – 9 vs 30 Ватт
- Поддерживает до 64 ГБ LPDDR5-5200
- Появился на 5 месяцев позже чем соперник
- На 47% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1 Pro
- Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
- Поддержка 4-х канальной памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 1250U +2%
1580
1542
Cinebench R23 (многоядерный)
7432
M1 Pro +64%
12188
Passmark CPU (одноядерный)
2970
M1 Pro +29%
3838
Passmark CPU (многоядерный)
13137
M1 Pro +69%
22211
Geekbench 5 (одноядерный)
1660
M1 Pro +7%
1781
Geekbench 5 (многоядерный)
6942
M1 Pro +80%
12506
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|23 февраля 2022
|18 октября 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|ARMv8
|Кодовое имя
|Alder Lake-U
|-
|Номер модели
|i7-1250U
|-
|Сокет
|BGA-1781
|Apple M-Socket
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (96EU)
|Apple M1 Pro GPU (16-core)
Производительность
|Количество ядер
|10
|10
|Количество потоков
|12
|10
|Частота
|1.1 ГГц
|2.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|11x
|-
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|24МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|33.7 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|9 Вт
|30 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Apple M1 Pro GPU (16-core)
|Частота GPU
|300 МГц
|450 МГц
|Boost частота GPU
|950 МГц
|1296 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|2048
|TMUs
|48
|128
|ROPs
|24
|64
|Вычислительные блоки
|96
|-
|TGP
|15 Вт
|30 Вт
|Макс. разрешение
|-
|6016x3384 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|LPDDR5-6400
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|-
|204.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1250U
|-
|Версия PCI Express
|4.0
|-
|Макс. PCI Express линий
|14
|-
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