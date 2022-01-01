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Intel Core i7 1250U против i5 1240P

Intel Core i7 1250U
VS
Intel Core i5 1240P
Intel Core i7 1250U
Intel Core i5 1240P

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i7 1250U на 1.1 ГГц или i5 1240P с 12-ядрами на 1.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i7 1250U были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1240P and 1250U
Причины выбрать Intel Core i7 1250U
  • На 68% ниже чем у Core i5 1240P пиковое энергопотребление – 9 vs 28 Ватт
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 1240P
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 18% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1556 и 1318 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1250U
1327
Core i5 1240P +17%
1559
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1250U
3460
Core i5 1240P +108%
7190
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1250U и i5 1240P

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 февраля 2022 23 февраля 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-U Alder Lake-P
Номер модели i7-1250U i5-1250P
Сокет LGA-1700 BGA-1744
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 (96EU) Iris Xe Graphics (80EU)

Производительность

Количество ядер 10 12
Количество потоков 12 16
Частота 1.1 ГГц 1.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 11x 17x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 9 Вт 20-28 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 950 МГц 1300 МГц
Шейдерные блоки 768 640
TMUs 48 40
ROPs 24 20
Вычислительные блоки 96 80
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 1250U
1.69 терафлопс
Core i5 1240P
1.41 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1250U Сайт Intel Core i5 1240P
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 14 20

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Конкуренты

1. Intel Core i5 1240P или i5 1135G7
2. Intel Core i5 1240P или i5 1250P

Комментарии

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