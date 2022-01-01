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Intel Core i7 1250U против i7 11800H

Intel Core i7 1250U
VS
Intel Core i7 11800H
Intel Core i7 1250U
Intel Core i7 11800H

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i7 1250U на 1.1 ГГц или i7 11800H с 8-ядрами на 1.9-2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11800H and 1250U
Причины выбрать Intel Core i7 1250U
  • На 80% ниже чем у Core i7 11800H пиковое энергопотребление – 9 vs 45 Ватт
  • Появился на 10 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 11800H
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 1250U
7432
Core i7 11800H +65%
12234
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1250U
13137
Core i7 11800H +61%
21142
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1250U
6942
Core i7 11800H +27%
8847
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1250U и i7 11800H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 февраля 2022 11 мая 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-U Tiger Lake H45
Номер модели i7-1250U i7-11800H
Сокет BGA-1781 BGA-1787
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)

Производительность

Количество ядер 10 8
Количество потоков 12 16
Частота 1.1 ГГц 1.9-2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 11x 19-23x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 9 Вт 35-45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 950 МГц 1450 МГц
Шейдерные блоки 768 256
TMUs 48 16
ROPs 24 8
Вычислительные блоки 96 32
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 1250U
1.69 терафлопс
Core i7 11800H
0.742 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 51.2 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1250U Сайт Intel Core i7 11800H
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 14 20

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Комментарии

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