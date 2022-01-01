Intel Core i7 1255U против AMD Ryzen 3 5300U
Что лучше: 10-ядерный Intel Core i7 1255U на 1.7 ГГц или AMD Ryzen 3 5300U с 4-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1255U
- Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 6 физических ядер больше
- Поддерживает до 64 ГБ DDR5-4800
- На 40% ниже чем у Ryzen 3 5300U пиковое энергопотребление – 15 vs 25 Ватт
- На 65% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1708 и 1034 балла
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 24% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 3.8 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 5300U
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1121
Cinebench R23 (многоядерный)
4675
Passmark CPU (одноядерный)
2421
Passmark CPU (многоядерный)
10135
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1255U +65%
1716
1041
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1255U +76%
6476
3683
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|23 февраля 2022
|12 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-U
|Lucienne
|Номер модели
|i7-1255U
|-
|Сокет
|BGA-1744
|FP6
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (96EU)
|Radeon RX Vega 6
Производительность
|Количество ядер
|10
|4
|Количество потоков
|12
|8
|Частота
|1.7 ГГц
|2.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|3.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|17x
|26x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|12-15 Вт
|10-25 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Radeon RX Vega 6
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1250 МГц
|1500 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|384
|TMUs
|48
|24
|ROPs
|24
|8
|Вычислительные блоки
|96
|-
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1255U
|Сайт AMD Ryzen 3 5300U
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|12
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