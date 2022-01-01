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Intel Core i7 1255U против AMD Ryzen 3 5425U

Intel Core i7 1255U
VS
AMD Ryzen 3 5425U
Intel Core i7 1255U
AMD Ryzen 3 5425U

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i7 1255U на 1.7 ГГц или AMD Ryzen 3 5425U с 4-ядрами на 2.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5425U and 1255U
Причины выбрать Intel Core i7 1255U
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 26% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1661 и 1315 баллов
  • На 15% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.1 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 5425U
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1255U +19%
3394
Ryzen 3 5425U
2847
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1255U +32%
13360
Ryzen 3 5425U
10153
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1255U +27%
1655
Ryzen 3 5425U
1303
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1255U +43%
6758
Ryzen 3 5425U
4713
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1255U и AMD Ryzen 3 5425U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 23 февраля 2022 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-U Barcelo
Номер модели i7-1255U -
Сокет BGA-1744 FP6
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) Radeon Vega 6 (Ryzen 4000)

Производительность

Количество ядер 10 4
Количество потоков 12 8
Частота 1.7 ГГц 2.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.1 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 17x 27x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 10.7 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-15 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) AMD Radeon Vega 6 (Ryzen 4000)
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1250 МГц 1600 МГц
Шейдерные блоки 768 384
TMUs 48 24
ROPs 24 8
Вычислительные блоки 96 -
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 1255U
1.69 терафлопс
Ryzen 3 5425U
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1255U Сайт AMD Ryzen 3 5425U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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