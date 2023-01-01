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Intel Core i7 1255U против AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i7 1255U
VS
AMD Ryzen 5 3600
Intel Core i7 1255U
AMD Ryzen 5 3600

Что лучше: 10-ядерный ноутбучный Intel Core i7 1255U на 1.7 ГГц или десктопный AMD Ryzen 5 3600 с 6-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3600 and 1255U
Причины выбрать Intel Core i7 1255U
  • Появился на 2 года и 8 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 31% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1639 и 1252 балла
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel Iris Xe Graphics (96EU)
  • На 12% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3600
  • Имеет на 20480 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 1255U +27%
1641
Ryzen 5 3600
1296
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 1255U
8244
Ryzen 5 3600 +15%
9474
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1255U +32%
3360
Ryzen 5 3600
2555
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1255U
13729
Ryzen 5 3600 +29%
17758
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1255U +30%
1624
Ryzen 5 3600
1245
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1255U +3%
7367
Ryzen 5 3600
7122
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1255U и AMD Ryzen 5 3600

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 23 февраля 2022 7 июля 2019
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake Zen 2 (Matisse)
Номер модели i7-1255U -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) Нет

Процессор

Производительные ядра
Ядер 2 6
Потоков 4 12
Частота 1.7 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.2 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 -
Потоков 8 -
Частота 1.2 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц -
Общее
Количество ядер 10 6
Количество потоков 12 12
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 17x 36x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Пакет

Количество транзисторов - 3.8 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Сокет BGA-1744 AM4
Энергопотребление (TDP) 12-15 Вт 65 Вт
Макс. TDP (Boost) 55 Вт -
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1250 МГц -
Шейдерные блоки 768 -
TMUs 48 -
ROPs 24 -
Вычислительные блоки 96 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i7 1255U
1.69 терафлопс
Ryzen 5 3600
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1255U Сайт AMD Ryzen 5 3600
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Конкуренты

1. Intel Core i7 1255U или i7 1260P
2. Intel Core i7 1255U или i5 1240P
3. Intel Core i7 1255U или i5 1235U
4. Intel Core i7 1255U или i5 12500H
5. Intel Core i7 1255U или Apple M2
6. AMD Ryzen 5 3600 или Ryzen 7 5800X3D
7. AMD Ryzen 5 3600 или Ryzen 5 5600
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9. AMD Ryzen 5 3600 или Ryzen 5 5600G
10. AMD Ryzen 5 3600 или Intel Core i3 12100F
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