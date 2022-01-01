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Intel Core i7 1255U против AMD Ryzen 5 5600X

Intel Core i7 1255U
VS
AMD Ryzen 5 5600X
Intel Core i7 1255U
AMD Ryzen 5 5600X

Что лучше: 10-ядерный ноутбучный Intel Core i7 1255U на 1.7 ГГц или десктопный AMD Ryzen 5 5600X с 6-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600X and 1255U
Причины выбрать Intel Core i7 1255U
  • Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
  • На 77% ниже чем у Ryzen 5 5600X пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel Iris Xe Graphics (96EU)
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600X
  • Имеет на 20 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 1255U +15%
1765
Ryzen 5 5600X
1533
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 1255U
7368
Ryzen 5 5600X +59%
11751
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1255U
13251
Ryzen 5 5600X +65%
21903
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1255U
6725
Ryzen 5 5600X +32%
8851
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1255U и AMD Ryzen 5 5600X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 23 февраля 2022 8 октября 2020
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-U Vermeer
Номер модели i7-1255U -
Сокет BGA-1744 AM4
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) Нет

Производительность

Количество ядер 10 6
Количество потоков 12 12
Частота 1.7 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 17x 37x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-15 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1250 МГц -
Шейдерные блоки 768 -
TMUs 48 -
ROPs 24 -
Вычислительные блоки 96 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i7 1255U
1.69 терафлопс
Ryzen 5 5600X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1255U Сайт AMD Ryzen 5 5600X
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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