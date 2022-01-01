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Intel Core i7 1255U против AMD Ryzen 7 3750H

Intel Core i7 1255U
VS
AMD Ryzen 7 3750H
Intel Core i7 1255U
AMD Ryzen 7 3750H

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i7 1255U на 1.7 ГГц или AMD Ryzen 7 3750H с 4-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3750H and 1255U
Причины выбрать Intel Core i7 1255U
  • Появился на 3 года и 2 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • На 57% ниже чем у Ryzen 7 3750H пиковое энергопотребление – 15 vs 35 Ватт
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR5-4800
  • На 93% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1629 и 846 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 12 нанометров
  • На 18% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 1255U +84%
7509
Ryzen 7 3750H
4089
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1255U +61%
3380
Ryzen 7 3750H
2102
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1255U +64%
13594
Ryzen 7 3750H
8268
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1255U +109%
6962
Ryzen 7 3750H
3332
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1255U и AMD Ryzen 7 3750H

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 23 февраля 2022 6 января 2019
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-U Picasso
Номер модели i7-1255U -
Сокет BGA-1744 FP5
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) Radeon RX Vega 10

Производительность

Количество ядер 10 4
Количество потоков 12 8
Частота 1.7 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 17x 23x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-15 Вт 12-35 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Radeon RX Vega 10
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1250 МГц 1400 МГц
Шейдерные блоки 768 640
TMUs 48 40
ROPs 24 8
Вычислительные блоки 96 10
TGP 15 Вт 10 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 1255U
1.69 терафлопс
Ryzen 7 3750H
1.664 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1255U Сайт AMD Ryzen 7 3750H
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 12

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Комментарии

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