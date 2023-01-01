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Intel Core i7 1255U против AMD Ryzen 7 5700G

Intel Core i7 1255U
VS
AMD Ryzen 7 5700G
Intel Core i7 1255U
AMD Ryzen 7 5700G

Что лучше: 10-ядерный ноутбучный Intel Core i7 1255U на 1.7 ГГц или десктопный AMD Ryzen 7 5700G с 8-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5700G and 1255U
Причины выбрать Intel Core i7 1255U
  • Появился на 10 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 10% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1639 и 1484 балла
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700G
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • Имеет на 4096 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 1255U +10%
1641
Ryzen 7 5700G
1498
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 1255U
8244
Ryzen 7 5700G +70%
13991
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1255U
13729
Ryzen 7 5700G +78%
24372
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1255U +10%
1624
Ryzen 7 5700G
1477
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1255U
7367
Ryzen 7 5700G +27%
9353
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1255U и AMD Ryzen 7 5700G

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 23 февраля 2022 13 апреля 2021
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake Zen 3 (Cezanne)
Номер модели i7-1255U -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) Radeon RX Vega 8

Процессор

Производительные ядра
Ядер 2 8
Потоков 4 16
Частота 1.7 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.6 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 -
Потоков 8 -
Частота 1.2 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц -
Общее
Количество ядер 10 8
Количество потоков 12 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 17x 38x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Пакет

Количество транзисторов - 10.7 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Сокет BGA-1744 AM4
Энергопотребление (TDP) 12-15 Вт 45-65 Вт
Макс. TDP (Boost) 55 Вт -
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Radeon RX Vega 8
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1250 МГц 2000 МГц
Шейдерные блоки 768 512
TMUs 48 32
ROPs 24 8
Вычислительные блоки 96 -
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 1255U
1.69 терафлопс
Ryzen 7 5700G
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1255U Сайт AMD Ryzen 7 5700G
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 24

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Комментарии

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