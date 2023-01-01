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Intel Core i7 1255U против AMD Ryzen 9 7950X

Intel Core i7 1255U
VS
AMD Ryzen 9 7950X
Intel Core i7 1255U
AMD Ryzen 9 7950X

Что лучше: 10-ядерный ноутбучный Intel Core i7 1255U на 1.7 ГГц или десктопный AMD Ryzen 9 7950X с 16-ядрами на 4.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7950X and 1255U
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7950X
  • Имеет на 53248 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5200
  • Появился на 6 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • На 37% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2253 и 1639 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 21% выше частота в Turbo Boost (5.7 ГГц против 4.7 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 1255U
1641
Ryzen 9 7950X +22%
1996
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 1255U
8244
Ryzen 9 7950X +342%
36465
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1255U
3360
Ryzen 9 7950X +28%
4285
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1255U
13729
Ryzen 9 7950X +360%
63090
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1255U
1624
Ryzen 9 7950X +37%
2231
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1255U
7367
Ryzen 9 7950X +228%
24162
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1255U и AMD Ryzen 9 7950X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 23 февраля 2022 29 августа 2022
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake Zen 4 (Raphael)
Номер модели i7-1255U -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) Radeon Graphics (Ryzen 7000)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 2 16
Потоков 4 32
Частота 1.7 ГГц 4.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 5.7 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 -
Потоков 8 -
Частота 1.2 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц -
Общее
Количество ядер 10 16
Количество потоков 12 32
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 17x 45x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Пакет

Количество транзисторов - 13.1 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Сокет BGA-1744 AM5
Энергопотребление (TDP) 12-15 Вт 170 Вт
Макс. TDP (Boost) 55 Вт 230 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Частота GPU 300 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1250 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 768 128
TMUs 48 8
ROPs 24 4
Вычислительные блоки 96 2
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 1255U
1.69 терафлопс
Ryzen 9 7950X
0.54 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR5-5200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 73.4 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1255U Сайт AMD Ryzen 9 7950X
Версия PCI Express 4.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 28

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