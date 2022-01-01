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Intel Core i7 1255U против i3 1115G4

Intel Core i7 1255U
VS
Intel Core i3 1115G4
Intel Core i7 1255U
Intel Core i3 1115G4

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i7 1255U на 1.7 ГГц или i3 1115G4 с 2-ядрами на 1.7-3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1115G4 and 1255U
Причины выбрать Intel Core i7 1255U
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • На 46% ниже чем у Core i3 1115G4 пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт
  • На 29% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1629 и 1263 балла
  • На 15% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.1 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 1255U +33%
1773
Core i3 1115G4
1337
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 1255U +138%
7509
Core i3 1115G4
3155
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1255U +25%
3380
Core i3 1115G4
2708
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1255U +116%
13594
Core i3 1115G4
6281
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1255U +29%
1639
Core i3 1115G4
1271
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1255U +174%
6962
Core i3 1115G4
2544
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1255U и i3 1115G4

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 февраля 2022 2 сентября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-U Tiger Lake UP3
Номер модели i7-1255U i3-1115G4
Сокет BGA-1744 BGA-1449
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) UHD Graphics Xe G4

Производительность

Количество ядер 10 2
Количество потоков 12 4
Частота 1.7 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.1 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 17x 17-30x
Скорость шины - 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-15 Вт 12-28 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel UHD Graphics Xe G4
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1250 МГц 1250 МГц
Шейдерные блоки 768 384
TMUs 48 24
ROPs 24 12
Вычислительные блоки 96 48
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 1255U
1.69 терафлопс
Core i3 1115G4
0.84 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4X-3733
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1255U Сайт Intel Core i3 1115G4
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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