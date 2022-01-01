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Intel Core i7 1255U против i5 10300H

Intel Core i7 1255U
VS
Intel Core i5 10300H
Intel Core i7 1255U
Intel Core i5 10300H

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i7 1255U на 1.7 ГГц или i5 10300H с 4-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10300H and 1255U
Причины выбрать Intel Core i7 1255U
  • Появился на 1 год и 11 месяцев позже чем соперник
  • На 67% ниже чем у Core i5 10300H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 39% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1629 и 1176 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 10300H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 1255U +57%
1773
Core i5 10300H
1126
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 1255U +53%
7509
Core i5 10300H
4907
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1255U +29%
3380
Core i5 10300H
2630
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1255U +56%
13594
Core i5 10300H
8714
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1255U +39%
1639
Core i5 10300H
1182
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1255U +82%
6962
Core i5 10300H
3820
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1255U и i5 10300H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 февраля 2022 2 апреля 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-U Comet Lake-H
Номер модели i7-1255U i5-10300H
Сокет BGA-1744 BGA-1440
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 10 4
Количество потоков 12 8
Частота 1.7 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 17x 25x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-15 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel UHD Graphics 630
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1250 МГц 1050 МГц
Шейдерные блоки 768 192
TMUs 48 24
ROPs 24 3
Вычислительные блоки 96 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 4096x2304 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 1255U
1.69 терафлопс
Core i5 10300H
0.38 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-2933
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1255U Сайт Intel Core i5 10300H
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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