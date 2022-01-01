Что лучше: 10-ядерный Intel Core i7 1255U на 1.7 ГГц или i5 10300H с 4-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.