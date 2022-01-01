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Intel Core i7 1255U против i5 1130G7

Intel Core i7 1255U
VS
Intel Core i5 1130G7
Intel Core i7 1255U
Intel Core i5 1130G7

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i7 1255U на 1.7 ГГц или i5 1130G7 с 4-ядрами на 0.8-1.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1130G7 and 1255U
Причины выбрать Intel Core i7 1255U
  • Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR5-4800
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 30% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1629 и 1251 балл
  • На 18% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 1255U +44%
1773
Core i5 1130G7
1235
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 1255U +130%
7509
Core i5 1130G7
3262
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1255U +39%
3380
Core i5 1130G7
2426
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1255U +51%
13594
Core i5 1130G7
8985
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1255U +30%
1639
Core i5 1130G7
1260
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1255U +60%
6962
Core i5 1130G7
4351
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1255U и i5 1130G7

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 февраля 2022 2 сентября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-U Tiger Lake UP4
Номер модели i7-1255U i7-1130G7
Сокет BGA-1744 BGA-1598
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) Iris Xe Graphics G7 80EU

Производительность

Количество ядер 10 4
Количество потоков 12 8
Частота 1.7 ГГц 0.8-1.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 17x 8-18x
Скорость шины - 2 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-15 Вт 7-15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Iris Xe Graphics G7 80EU
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1250 МГц 1100 МГц
Шейдерные блоки 768 640
TMUs 48 40
ROPs 24 20
Вычислительные блоки 96 80
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 1255U
1.69 терафлопс
Core i5 1130G7
1.41 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1255U Сайт Intel Core i5 1130G7
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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