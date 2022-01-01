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Intel Core i7 1255U против i5 11400H

Intel Core i7 1255U
VS
Intel Core i5 11400H
Intel Core i7 1255U
Intel Core i5 11400H

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i7 1255U на 1.7 ГГц или i5 11400H с 6-ядрами на 2.2-2.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11400H and 1255U
Причины выбрать Intel Core i7 1255U
  • На 67% ниже чем у Core i5 11400H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
  • Появился на 10 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 11400H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 1255U +21%
1773
Core i5 11400H
1467
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 1255U
7509
Core i5 11400H +24%
9321
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1255U +10%
3380
Core i5 11400H
3077
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1255U
13594
Core i5 11400H +18%
16024
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1255U и i5 11400H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 февраля 2022 11 мая 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-U Tiger Lake H45
Номер модели i7-1255U i5-11400H
Сокет BGA-1744 BGA-1787
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)

Производительность

Количество ядер 10 6
Количество потоков 12 12
Частота 1.7 ГГц 2.2-2.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 17x 22-27x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-15 Вт 35-45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1250 МГц 1450 МГц
Шейдерные блоки 768 128
TMUs 48 16
ROPs 24 8
Вычислительные блоки 96 16
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 1255U
1.69 терафлопс
Core i5 11400H
0.382 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 51.2 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1255U Сайт Intel Core i5 11400H
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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