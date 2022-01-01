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Intel Core i7 1255U против i5 1250P

Intel Core i7 1255U
VS
Intel Core i5 1250P
Intel Core i7 1255U
Intel Core i5 1250P

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i7 1255U на 1.7 ГГц или i5 1250P с 12-ядрами на 1.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i5 1250P были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1250P and 1255U
Причины выбрать Intel Core i7 1255U
  • На 14% ниже чем у Core i5 1250P пиковое энергопотребление – 55 vs 64 Ватт
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 1250P
  • Имеет на 2 физических ядра больше

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1255U
6428
Core i5 1250P +48%
9504
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1255U и i5 1250P

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 февраля 2022 23 февраля 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-U Alder Lake-P
Номер модели i7-1255U i5-1250P
Сокет BGA-1744 BGA-1744
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 (96EU) Iris Xe Graphics G7 (80EU)

Производительность

Количество ядер 10 12
Количество потоков 12 16
Частота 1.7 ГГц 1.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 17x 17x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15-55 Вт 28-64 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1250 МГц 1400 МГц
Шейдерные блоки 768 640
TMUs 48 40
ROPs 24 20
Вычислительные блоки 96 80
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 1255U
1.69 терафлопс
Core i5 1250P
1.41 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1255U Сайт Intel Core i5 1250P
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Конкуренты

1. Core i5 1155G7 или Core i7 1255U
2. Core i7 1265U или Core i7 1255U
3. Core i7 1260P или Core i7 1255U
4. Core i7 1250U или Core i7 1255U

Комментарии

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