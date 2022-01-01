Intel Core i7 1255U против i5 12600K
Что лучше: ноутбучный Intel Core i7 1255U на 1.7 ГГц или десктопный i5 12600K на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-ти ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1255U
- На 88% ниже чем у Core i5 12600K пиковое энергопотребление – 15 vs 125 Ватт
Причины выбрать Intel Core i5 12600K
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 18% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1915 и 1629 баллов
- На 4% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.7 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1773
Core i5 12600K +7%
1898
Cinebench R23 (многоядерный)
7509
Core i5 12600K +133%
17489
Passmark CPU (одноядерный)
3380
Core i5 12600K +19%
4011
Passmark CPU (многоядерный)
13594
Core i5 12600K +106%
27991
Geekbench 5 (одноядерный)
1639
Core i5 12600K +17%
1925
Geekbench 5 (многоядерный)
6962
Core i5 12600K +67%
11659
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|23 февраля 2022
|27 октября 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-U
|Alder Lake-S
|Номер модели
|i7-1255U
|i5-12600K
|Сокет
|BGA-1744
|LGA-1700
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (96EU)
|UHD Graphics 770
Производительность
|Количество ядер
|10
|10
|Количество потоков
|12
|16
|Частота
|1.7 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|4.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|17x
|37x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|9728КБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|20МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|12-15 Вт
|125 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Intel UHD Graphics 770
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1250 МГц
|1450 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|256
|TMUs
|48
|16
|ROPs
|24
|8
|Вычислительные блоки
|96
|32
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|DDR5-4800, DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1255U
|Сайт Intel Core i5 12600K
|Версия PCI Express
|4.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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