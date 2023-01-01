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Intel Core i7 1255U против i5 13600K

Intel Core i7 1255U
VS
Intel Core i5 13600K
Intel Core i7 1255U
Intel Core i5 13600K

Что лучше: 10-ядерный ноутбучный Intel Core i7 1255U на 1.7 ГГц или десктопный i5 13600K с 14-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 13600K and 1255U
Причины выбрать Intel Core i5 13600K
  • Появился на 7 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 12288 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5600
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 23% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2015 и 1639 баллов
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.7 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 1255U
1641
Core i5 13600K +22%
1994
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 1255U
8244
Core i5 13600K +183%
23353
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1255U
3360
Core i5 13600K +25%
4184
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1255U
13729
Core i5 13600K +178%
38137
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1255U
1624
Core i5 13600K +24%
2008
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1255U
7367
Core i5 13600K +118%
16086
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1255U и i5 13600K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 февраля 2022 27 сентября 2022
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake Raptor Lake
Номер модели i7-1255U i5-13600K
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) UHD Graphics 770

Процессор

Производительные ядра
Ядер 2 6
Потоков 4 12
Частота 1.7 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 5.1 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 8
Потоков 8 8
Частота 1.2 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц 3.9 ГГц
Общее
Количество ядер 10 14
Количество потоков 12 20
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 17x 35x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 2МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет BGA-1744 LGA-1700
Энергопотребление (TDP) 12-15 Вт 125 Вт
Макс. TDP (Boost) 55 Вт 181 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel UHD Graphics 770
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1250 МГц 1500 МГц
Шейдерные блоки 768 256
TMUs 48 16
ROPs 24 8
Вычислительные блоки 96 32
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 1255U
1.69 терафлопс
Core i5 13600K
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR5-5600, DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 89.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1255U Сайт Intel Core i5 13600K
Версия PCI Express 4.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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