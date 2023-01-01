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Intel Core i7 1255U против i7 10700K

Intel Core i7 1255U
VS
Intel Core i7 10700K
Intel Core i7 1255U
Intel Core i7 10700K

Что лучше: 10-ядерный ноутбучный Intel Core i7 1255U на 1.7 ГГц или десктопный i7 10700K с 8-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10700K and 1255U
Причины выбрать Intel Core i7 1255U
  • Появился на 1 год и 10 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 19% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1639 и 1381 балл
Причины выбрать Intel Core i7 10700K
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
  • Имеет на 4096 МБ больший объем L3-кэша
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.7 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 1255U +26%
1641
Core i7 10700K
1299
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 1255U
8244
Core i7 10700K +53%
12649
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1255U +10%
3360
Core i7 10700K
3043
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1255U
13729
Core i7 10700K +38%
18982
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1255U +18%
1624
Core i7 10700K
1379
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1255U
7367
Core i7 10700K +18%
8672
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1255U и i7 10700K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 февраля 2022 1 мая 2020
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake Comet Lake
Номер модели i7-1255U i7-10700K
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) UHD Graphics 630

Процессор

Производительные ядра
Ядер 2 8
Потоков 4 16
Частота 1.7 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 5.1 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 -
Потоков 8 -
Частота 1.2 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц -
Общее
Количество ядер 10 8
Количество потоков 12 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 17x 38x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Сокет BGA-1744 LGA-1200
Энергопотребление (TDP) 12-15 Вт 125 Вт
Макс. TDP (Boost) 55 Вт -
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel UHD Graphics 630
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1250 МГц 1200 МГц
Шейдерные блоки 768 192
TMUs 48 24
ROPs 24 3
Вычислительные блоки 96 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 4096x2304 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 1255U
1.69 терафлопс
Core i7 10700K
0.38 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-2933
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1255U Сайт Intel Core i7 10700K
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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