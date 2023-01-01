Intel Core i7 1255U против i7 10700K
Что лучше: 10-ядерный ноутбучный Intel Core i7 1255U на 1.7 ГГц или десктопный i7 10700K с 8-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1255U
- Появился на 1 год и 10 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 19% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1639 и 1381 балл
Причины выбрать Intel Core i7 10700K
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
- Имеет на 4096 МБ больший объем L3-кэша
- На 9% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.7 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 1255U +26%
1641
1299
Cinebench R23 (многоядерный)
8244
Core i7 10700K +53%
12649
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1255U +10%
3360
3043
Passmark CPU (многоядерный)
13729
Core i7 10700K +38%
18982
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1255U +18%
1624
1379
Geekbench 5 (многоядерный)
7367
Core i7 10700K +18%
8672
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|23 февраля 2022
|1 мая 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i7-1255U
|i7-10700K
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (96EU)
|UHD Graphics 630
Процессор
|Ядер
|2
|8
|Потоков
|4
|16
|Частота
|1.7 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|5.1 ГГц
|Ядер
|8
|-
|Потоков
|8
|-
|Частота
|1.2 ГГц
|-
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.5 ГГц
|-
|Количество ядер
|10
|8
|Количество потоков
|12
|16
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|17x
|38x
|Скорость шины
|-
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Сокет
|BGA-1744
|LGA-1200
|Энергопотребление (TDP)
|12-15 Вт
|125 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|55 Вт
|-
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Intel UHD Graphics 630
|Частота GPU
|300 МГц
|350 МГц
|Boost частота GPU
|1250 МГц
|1200 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|192
|TMUs
|48
|24
|ROPs
|24
|3
|Вычислительные блоки
|96
|24
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|-
|4096x2304 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|DDR4-2933
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1255U
|Сайт Intel Core i7 10700K
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
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