Главная > Сравнения CPU > Core i7 1260P vs Ryzen 3 5300U

Intel Core i7 1260P против AMD Ryzen 3 5300U

Intel Core i7 1260P
VS
AMD Ryzen 3 5300U
Intel Core i7 1260P
AMD Ryzen 3 5300U

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i7 1260P на 2.1 ГГц или AMD Ryzen 3 5300U с 4-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5300U and 1260P
Причины выбрать Intel Core i7 1260P
  • Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR5-4800
  • На 56% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1609 и 1034 балла
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 24% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 3.8 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 5300U
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • На 11% ниже чем у Core i7 1260P пиковое энергопотребление – 25 vs 28 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 1260P +46%
1641
Ryzen 3 5300U
1121
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 1260P +83%
8540
Ryzen 3 5300U
4675
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1260P +56%
1624
Ryzen 3 5300U
1041
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1260P +135%
8666
Ryzen 3 5300U
3683
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1260P и AMD Ryzen 3 5300U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 23 февраля 2022 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-P Lucienne
Номер модели i7-1260P -
Сокет BGA-1744 FP6
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 (96EU) Radeon RX Vega 6

Производительность

Количество ядер 10 4
Количество потоков 12 8
Частота 2.1 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 3.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 21x 26x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 28 Вт 10-25 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) Radeon RX Vega 6
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 950 МГц 1500 МГц
Шейдерные блоки 768 384
TMUs 48 24
ROPs 24 8
Вычислительные блоки 96 -
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 1260P
1.69 терафлопс
Ryzen 3 5300U
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1260P Сайт AMD Ryzen 3 5300U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 12

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Intel Core i7 1260P vs Intel Core i7 1165G7
2. Intel Core i7 1260P vs Apple M1
3. Intel Core i7 1260P vs Intel Core i7 1280P
4. Intel Core i7 1260P vs Intel Core i5 1250P
5. Intel Core i7 1260P vs Intel Core i7 1250U
6. AMD Ryzen 3 5300U vs Intel Core i3 1115G4
7. AMD Ryzen 3 5300U vs Intel Core i5 10210U
8. AMD Ryzen 3 5300U vs Intel Core i3 1125G4
9. AMD Ryzen 3 5300U vs Intel Pentium Silver N6000
10. AMD Ryzen 3 5300U vs AMD Ryzen 5 3450U

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 3 5300U или Intel Core i7 1260P?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры