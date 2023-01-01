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Intel Core i7 1260P против AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i7 1260P
VS
AMD Ryzen 5 3600
Intel Core i7 1260P
AMD Ryzen 5 3600

Что лучше: 12-ядерный ноутбучный Intel Core i7 1260P на 2.1 ГГц или десктопный AMD Ryzen 5 3600 с 6-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3600 and 1260P
Причины выбрать Intel Core i7 1260P
  • Появился на 2 года и 8 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • На 41% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1770 и 1252 балла
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel Iris Xe Graphics (96EU)
  • На 12% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3600
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 14336 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 1260P +33%
1723
Ryzen 5 3600
1296
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 1260P +3%
9712
Ryzen 5 3600
9474
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1260P +29%
3306
Ryzen 5 3600
2555
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1260P
17121
Ryzen 5 3600 +4%
17758
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1260P +42%
1767
Ryzen 5 3600
1245
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1260P +28%
9101
Ryzen 5 3600
7122
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1260P и AMD Ryzen 5 3600

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 23 февраля 2022 7 июля 2019
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake Zen 2 (Matisse)
Номер модели i7-1260P -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) Нет

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4 6
Потоков 8 12
Частота 2.1 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.2 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 -
Потоков 8 -
Частота 1.5 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.4 ГГц -
Общее
Количество ядер 12 6
Количество потоков 16 12
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 21x 36x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Пакет

Количество транзисторов - 3.8 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Сокет BGA-1744 AM4
Энергопотребление (TDP) 20-28 Вт 65 Вт
Макс. TDP (Boost) 64 Вт -
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1400 МГц -
Шейдерные блоки 768 -
TMUs 48 -
ROPs 24 -
Вычислительные блоки 96 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i7 1260P
1.69 терафлопс
Ryzen 5 3600
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1260P Сайт AMD Ryzen 5 3600
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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