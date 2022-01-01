Главная > Сравнения CPU > Core i7 1260P vs Ryzen 5 5600X

Intel Core i7 1260P против AMD Ryzen 5 5600X

Intel Core i7 1260P
VS
AMD Ryzen 5 5600X
Intel Core i7 1260P
AMD Ryzen 5 5600X

Что лучше: 12-ядерный ноутбучный Intel Core i7 1260P на 2.1 ГГц или десктопный AMD Ryzen 5 5600X с 6-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600X and 1260P
Причины выбрать Intel Core i7 1260P
  • Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
  • На 57% ниже чем у Ryzen 5 5600X пиковое энергопотребление – 28 vs 65 Ватт
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600X
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 14 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 1260P
9113
Ryzen 5 5600X +29%
11751
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1260P
16998
Ryzen 5 5600X +29%
21903
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1260P
7677
Ryzen 5 5600X +15%
8851
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1260P и AMD Ryzen 5 5600X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 23 февраля 2022 8 октября 2020
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-P Vermeer
Номер модели i7-1260P -
Сокет BGA-1744 AM4
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 (96EU) Нет

Производительность

Количество ядер 12 6
Количество потоков 16 12
Частота 2.1 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 21x 37x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 28 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1400 МГц -
Шейдерные блоки 768 -
TMUs 48 -
ROPs 24 -
Вычислительные блоки 96 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i7 1260P
1.69 терафлопс
Ryzen 5 5600X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1260P Сайт AMD Ryzen 5 5600X
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1

Конкуренты

1. Core i7 1260P vs Core i7 1165G7
2. Core i7 1260P vs Apple M1
3. Core i7 1260P vs Core i7 1280P
4. Core i7 1260P vs Core i5 1250P
5. Core i7 1260P vs Core i7 1250U
6. Ryzen 5 5600X vs Ryzen 5 5600H
7. Ryzen 5 5600X vs Core i7 10700K
8. Ryzen 5 5600X vs Ryzen 5 5600G
9. Ryzen 5 5600X vs Core i5 12600K
10. Ryzen 5 5600X vs Core i3 12100F

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 5 5600X или Intel Core i7 1260P?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры