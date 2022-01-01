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Intel Core i7 1260P против AMD Ryzen 5 6600HS​

Intel Core i7 1260P
VS
AMD Ryzen 5 6600HS​
Intel Core i7 1260P
AMD Ryzen 5 6600HS​

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i7 1260P на 2.1 ГГц или AMD Ryzen 5 6600HS​ с 6-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6600HS​ and 1260P
Причины выбрать Intel Core i7 1260P
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • На 20% ниже чем у Ryzen 5 6600HS​ пиковое энергопотребление – 28 vs 35 Ватт
  • На 20% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1770 и 1476 баллов
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 6600HS​
  • Более современный техпроцесс - 6 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1260P и AMD Ryzen 5 6600HS​

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 23 февраля 2022 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-P Rembrandt
Номер модели i7-1260P -
Сокет BGA-1744 FP7
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) Radeon 660M

Производительность

Количество ядер 12 6
Количество потоков 16 12
Частота 2.1 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 21x 33x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 6 нанометров
Энергопотребление (TDP) 20-28 Вт 35 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) AMD Radeon 660M
Частота GPU 300 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 1900 МГц
Шейдерные блоки 768 384
TMUs 48 24
ROPs 24 16
Вычислительные блоки 96 6
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 1260P
1.69 терафлопс
Ryzen 5 6600HS​
1.46 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR5-4800, LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1260P Сайт AMD Ryzen 5 6600HS​
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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