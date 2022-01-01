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Intel Core i7 1260P против AMD Ryzen 7 5800HS

Intel Core i7 1260P
VS
AMD Ryzen 7 5800HS
Intel Core i7 1260P
AMD Ryzen 7 5800HS

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i7 1260P на 2.1 ГГц или AMD Ryzen 7 5800HS с 8-ядрами на 2.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5800HS and 1260P
Причины выбрать Intel Core i7 1260P
  • Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 20% ниже чем у Ryzen 7 5800HS пиковое энергопотребление – 28 vs 35 Ватт
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 27% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1770 и 1399 баллов
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.4 ГГц)
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800HS
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 1260P +29%
1742
Ryzen 7 5800HS
1350
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 1260P
9828
Ryzen 7 5800HS +7%
10521
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1260P
17115
Ryzen 7 5800HS +21%
20776
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1260P +26%
1777
Ryzen 7 5800HS
1405
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1260P +30%
9212
Ryzen 7 5800HS
7086
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1260P и AMD Ryzen 7 5800HS

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 23 февраля 2022 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-P Cezanne
Номер модели i7-1260P -
Сокет BGA-1744 FP6
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 12 8
Количество потоков 16 16
Частота 2.1 ГГц 2.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 21x 28x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 10.7 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 20-28 Вт 35 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Radeon RX Vega 8
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1400 МГц 2000 МГц
Шейдерные блоки 768 512
TMUs 48 32
ROPs 24 8
Вычислительные блоки 96 -
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 1260P
1.69 терафлопс
Ryzen 7 5800HS
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 68.3 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1260P Сайт AMD Ryzen 7 5800HS
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 12

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Комментарии

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