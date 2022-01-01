Главная > Сравнения CPU > Core i7 1260P vs Ryzen 7 7700X

Intel Core i7 1260P против AMD Ryzen 7 7700X

Intel Core i7 1260P
VS
AMD Ryzen 7 7700X
Intel Core i7 1260P
AMD Ryzen 7 7700X

Что лучше: 12-ядерный ноутбучный Intel Core i7 1260P на 2.1 ГГц или десктопный AMD Ryzen 7 7700X с 8-ядрами на 4.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7700X and 1260P
Причины выбрать Intel Core i7 1260P
  • На 73% ниже чем у Ryzen 7 7700X пиковое энергопотребление – 28 vs 105 Ватт
  • Имеет на 4 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7700X
  • Появился на 8 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5200
  • Имеет на 14 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 22% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2162 и 1770 баллов
  • На 15% выше частота в Turbo Boost (5.4 ГГц против 4.7 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 1260P
1745
Ryzen 7 7700X +15%
2010
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 1260P
9773
Ryzen 7 7700X +104%
19962
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1260P
3328
Ryzen 7 7700X +29%
4306
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1260P
17171
Ryzen 7 7700X +114%
36696
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1260P
1778
Ryzen 7 7700X +22%
2176
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1260P
9176
Ryzen 7 7700X +56%
14318
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1260P и AMD Ryzen 7 7700X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 23 февраля 2022 29 сентября 2022
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-P Raphael
Номер модели i7-1260P -
Сокет BGA-1744 AM5
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) Radeon Graphics

Производительность

Количество ядер 12 8
Количество потоков 16 16
Частота 2.1 ГГц 4.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 5.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 21x 45x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 6.57 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 20-28 Вт 105 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) AMD Radeon Graphics
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1400 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 768 -
TMUs 48 -
ROPs 24 -
Вычислительные блоки 96 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i7 1260P
1.69 терафлопс
Ryzen 7 7700X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR5-5200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 70 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1260P Сайт AMD Ryzen 7 7700X
Версия PCI Express 4.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 28

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Intel Core i7 1260P или Intel Core i7 1165G7
2. Intel Core i7 1260P или Apple M1
3. Intel Core i7 1260P или Intel Core i7 1265U
4. Intel Core i7 1260P или Intel Core i7 1280P
5. Intel Core i7 1260P или Intel Core i7 1250U
6. AMD Ryzen 7 7700X или AMD Ryzen 5 5600X
7. AMD Ryzen 7 7700X или Intel Core i7 12700K
8. AMD Ryzen 7 7700X или AMD Ryzen 7 5700X
9. AMD Ryzen 7 7700X или Intel Core i7 13700K
10. AMD Ryzen 7 7700X или AMD Ryzen 9 7900X

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 7 7700X или Intel Core i7 1260P?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры