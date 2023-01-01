Intel Core i7 1260P против AMD Ryzen 9 5950X
Что лучше: 12-ядерный ноутбучный Intel Core i7 1260P на 2.1 ГГц или десктопный AMD Ryzen 9 5950X с 16-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
100
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1260P
- Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5950X
- Имеет на 47104 МБ больший объем L3-кэша
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
- Имеет на 4 физических ядра больше
- На 4% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.7 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 1260P +8%
1723
1601
Cinebench R23 (многоядерный)
9712
Ryzen 9 5950X +167%
25945
Passmark CPU (одноядерный)
3306
Ryzen 9 5950X +4%
3450
Passmark CPU (многоядерный)
17121
Ryzen 9 5950X +168%
45858
Geekbench 5 (одноядерный)
1767
Ryzen 9 5950X +3%
1812
Geekbench 5 (многоядерный)
9101
Ryzen 9 5950X +103%
18431
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|23 февраля 2022
|8 октября 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake
|Zen 3 (Vermeer)
|Номер модели
|i7-1260P
|-
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (96EU)
|Нет
Процессор
|Ядер
|4
|16
|Потоков
|8
|32
|Частота
|2.1 ГГц
|3.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|4.9 ГГц
|Ядер
|8
|-
|Потоков
|8
|-
|Частота
|1.5 ГГц
|-
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.4 ГГц
|-
|Количество ядер
|12
|16
|Количество потоков
|16
|32
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|21x
|34x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|18МБ (общий)
|64МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Пакет
|Количество транзисторов
|-
|4.15 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Сокет
|BGA-1744
|AM4
|Энергопотребление (TDP)
|20-28 Вт
|105 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|64 Вт
|-
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|-
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1400 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|768
|-
|TMUs
|48
|-
|ROPs
|24
|-
|Вычислительные блоки
|96
|-
|TGP
|15 Вт
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1260P
|Сайт AMD Ryzen 9 5950X
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1