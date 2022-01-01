Главная > Сравнения CPU > Core i7 1260P vs Ryzen 9 6900HX

Intel Core i7 1260P против AMD Ryzen 9 6900HX

Intel Core i7 1260P
VS
AMD Ryzen 9 6900HX
Intel Core i7 1260P
AMD Ryzen 9 6900HX

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i7 1260P на 2.1 ГГц или AMD Ryzen 9 6900HX с 8-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6900HX and 1260P
Причины выбрать Intel Core i7 1260P
  • На 38% ниже чем у Ryzen 9 6900HX пиковое энергопотребление – 28 vs 45 Ватт
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать AMD Ryzen 9 6900HX
  • Разблокированный множитель
  • Более современный техпроцесс - 6 против 10 нанометров
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.7 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 1260P
8238
Ryzen 9 6900HX +71%
14102
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1260P
16997
Ryzen 9 6900HX +47%
24964
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1260P
7835
Ryzen 9 6900HX +29%
10073
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1260P и AMD Ryzen 9 6900HX

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 23 февраля 2022 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-P Rembrandt
Номер модели i7-1260P -
Сокет BGA-1744 FP7
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) Radeon 680M

Производительность

Количество ядер 12 8
Количество потоков 16 16
Частота 2.1 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 21x 33x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 6 нанометров
Энергопотребление (TDP) 20-28 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) AMD Radeon 680M
Частота GPU 300 МГц 2000 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 2400 МГц
Шейдерные блоки 768 768
TMUs 48 48
ROPs 24 32
Вычислительные блоки 96 12
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 1260P
1.69 терафлопс
Ryzen 9 6900HX
3.686 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR5-4800, LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1260P Сайт AMD Ryzen 9 6900HX
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1

Конкуренты

1. Intel Core i7 12700H и i7 1260P
2. Intel Core i7 1265U и i7 1260P
3. Intel Core i7 1270P и i7 1260P
4. Intel Core i5 1240P и i7 1260P
5. Apple M1 Max и AMD Ryzen 9 6900HX
6. Intel Core i7 12700H и AMD Ryzen 9 6900HX
7. AMD Ryzen 9 5900HX и Ryzen 9 6900HX
8. Intel Core i7 12800H и AMD Ryzen 9 6900HX
9. AMD Ryzen 7 6800H и Ryzen 9 6900HX

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 9 6900HX или Intel Core i7 1260P?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры