Что лучше: 12-ядерный Intel Core i7 1260P на 2.1 ГГц или AMD Ryzen 9 6900HX с 8-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.