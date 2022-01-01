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Intel Core i7 1260P против Apple M1 Max

Intel Core i7 1260P
VS
Apple M1 Max
Intel Core i7 1260P
Apple M1 Max

Что лучше: Intel Core i7 1260P на 2.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.7) или Apple M1 Max на 2.0 ГГц (c Turbo Boost до 3.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Max and 1260P
Причины выбрать Intel Core i7 1260P
  • На 47% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 3.2 ГГц)
  • На 7% ниже чем у M1 Max пиковое энергопотребление – 28 vs 30 Ватт
Причины выбрать Apple M1 Max
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • На 11% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1778 и 1609 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 1260P +6%
1641
M1 Max
1543
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 1260P
8540
M1 Max +46%
12465
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1260P
н/д
M1 Max
3876
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1260P
н/д
M1 Max
22860
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1260P
1624
M1 Max +11%
1795
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1260P
8666
M1 Max +47%
12762
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1260P и Apple M1 Max

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 23 февраля 2022 7 мая 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Alder Lake-P -
Номер модели i7-1260P -
Сокет BGA-1744 Apple M-Socket
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 (96EU) Apple M1 Max GPU (32-core)

Производительность

Количество ядер 10 10
Количество потоков 12 10
Частота 2.1 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 21x -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 24МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 57 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 28 Вт 30 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) Apple M1 Max GPU (32-core)
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 950 МГц 1296 МГц
Шейдерные блоки 768 4096
TMUs 48 256
ROPs 24 128
Вычислительные блоки 96 -
TGP 15 Вт 60 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 1260P
1.69 терафлопс
M1 Max
10.4 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 8
Макс. пропускная способность - 409.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1260P -
Версия PCI Express 4.0 -
Макс. PCI Express линий 20 -

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Комментарии

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