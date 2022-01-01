Intel Core i7 1260P против Apple M1 Max
Что лучше: Intel Core i7 1260P на 2.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.7) или Apple M1 Max на 2.0 ГГц (c Turbo Boost до 3.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
99
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
66
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
95
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
88
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1260P
- На 47% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 3.2 ГГц)
- На 7% ниже чем у M1 Max пиковое энергопотребление – 28 vs 30 Ватт
Причины выбрать Apple M1 Max
- Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
- На 11% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1778 и 1609 баллов
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 1260P +6%
1641
1543
Cinebench R23 (многоядерный)
8540
M1 Max +46%
12465
Passmark CPU (одноядерный)
3876
Passmark CPU (многоядерный)
22860
Geekbench 5 (одноядерный)
1624
M1 Max +11%
1795
Geekbench 5 (многоядерный)
8666
M1 Max +47%
12762
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|23 февраля 2022
|7 мая 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|ARMv8
|Кодовое имя
|Alder Lake-P
|-
|Номер модели
|i7-1260P
|-
|Сокет
|BGA-1744
|Apple M-Socket
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 (96EU)
|Apple M1 Max GPU (32-core)
Производительность
|Количество ядер
|10
|10
|Количество потоков
|12
|10
|Частота
|2.1 ГГц
|2.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|21x
|-
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|24МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|57 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|28 Вт
|30 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
|Apple M1 Max GPU (32-core)
|Частота GPU
|300 МГц
|450 МГц
|Boost частота GPU
|950 МГц
|1296 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|4096
|TMUs
|48
|256
|ROPs
|24
|128
|Вычислительные блоки
|96
|-
|TGP
|15 Вт
|60 Вт
|Макс. разрешение
|-
|6016x3384 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|LPDDR5-6400
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|8
|Макс. пропускная способность
|-
|409.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1260P
|-
|Версия PCI Express
|4.0
|-
|Макс. PCI Express линий
|20
|-
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1