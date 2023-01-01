Что лучше: Intel Core i7 1260P на 2.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.7) или Apple M2 Max на 3.5 ГГц (c Turbo Boost до 0.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 12-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.