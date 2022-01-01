Intel Core i7 1260P против i5 1230U
Что лучше: 12-ядерный Intel Core i7 1260P на 2.1 ГГц или i5 1230U с 10-ядрами на 1.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1260P
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 7% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 1230U
- На 68% ниже чем у Core i7 1260P пиковое энергопотребление – 9 vs 28 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 1260P +19%
1550
1307
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 1260P +88%
8202
4373
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1260P +5%
3259
3113
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1260P +62%
16949
10490
Geekbench 5 (одноядерный)
1569
Core i5 1230U +4%
1630
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1260P +16%
7840
6731
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|23 февраля 2022
|23 февраля 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-P
|Alder Lake-U
|Номер модели
|i7-1260P
|i5-1230U
|Сокет
|BGA-1744
|BGA-1781
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (96EU)
|Iris Xe Graphics (80EU)
Производительность
|Количество ядер
|12
|10
|Количество потоков
|16
|12
|Частота
|2.1 ГГц
|1.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|21x
|10x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|18МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|20-28 Вт
|9 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1400 МГц
|850 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|640
|TMUs
|48
|40
|ROPs
|24
|20
|Вычислительные блоки
|96
|80
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1260P
|Сайт Intel Core i5 1230U
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|14
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