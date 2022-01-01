Главная > Сравнения CPU > Core i7 1260P vs Core i5 12600H

Intel Core i7 1260P против i5 12600H

Intel Core i7 1260P
VS
Intel Core i5 12600H
Intel Core i7 1260P
Intel Core i5 12600H

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i7 1260P на 2.1 ГГц или i5 12600H с 12-ядрами на 2.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i5 12600H были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12600H and 1260P
Причины выбрать Intel Core i7 1260P
  • На 38% ниже чем у Core i5 12600H пиковое энергопотребление – 28 vs 45 Ватт
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 12600H
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1260P и i5 12600H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 февраля 2022 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-P Alder Lake-H
Номер модели i7-1260P i5-12600H
Сокет BGA-1744 BGA-1744
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 (96EU) Iris Xe Graphics (80EU)

Производительность

Количество ядер 10 12
Количество потоков 12 16
Частота 2.1 ГГц 2.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 21x 27x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 18МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 28 Вт 35-45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 950 МГц 1400 МГц
Шейдерные блоки 768 640
TMUs 48 40
ROPs 24 20
Вычислительные блоки 96 80
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 1260P
1.69 терафлопс
Core i5 12600H
1.41 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1260P Сайт Intel Core i5 12600H
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 28

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Core i7 12700H против Core i7 1260P
2. Core i7 1265U против Core i7 1260P
3. Core i7 1270P против Core i7 1260P
4. Core i5 1240P против Core i7 1260P
5. Ryzen 5 5600H против Core i5 12600H
6. Core i7 12700H против Core i5 12600H
7. Core i7 12700K против Core i5 12600H
8. Core i7 12800H против Core i5 12600H
9. Ryzen 5 6600H против Core i5 12600H

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i5 12600H или i7 1260P?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры