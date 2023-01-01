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Intel Core i7 1260P против i5 13500HX

Intel Core i7 1260P
VS
Intel Core i5 13500HX
Intel Core i7 1260P
Intel Core i5 13500HX

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i7 1260P на 2.1 ГГц или i5 13500HX с 14-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 13500HX and 1260P
Причины выбрать Intel Core i5 13500HX
  • Появился на 10 месяцев позже чем соперник
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.7 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1260P
9124
Core i5 13500HX +45%
13255
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1260P и i5 13500HX

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 февраля 2022 3 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake Raptor Lake
Номер модели i7-1260P i5-13500HX
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) UHD Graphics (16EU)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4 6
Потоков 8 12
Частота 2.1 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.9 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 8
Потоков 8 8
Частота 1.5 ГГц 1.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.4 ГГц 3.5 ГГц
Общее
Количество ядер 12 14
Количество потоков 16 20
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 21x 25x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет BGA-1744 BGA-1964
Энергопотребление (TDP) 20-28 Вт 45-55 Вт
Макс. TDP (Boost) 64 Вт 157 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel UHD Graphics (16EU)
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 1500 МГц
Шейдерные блоки 768 128
TMUs 48 16
ROPs 24 8
Вычислительные блоки 96 16
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 1260P
1.69 терафлопс
Core i5 13500HX
0.382 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1260P Сайт Intel Core i5 13500HX
Версия PCI Express 4.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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