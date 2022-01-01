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Intel Core i7 1260P против i7 10750H

Intel Core i7 1260P
VS
Intel Core i7 10750H
Intel Core i7 1260P
Intel Core i7 10750H

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i7 1260P на 2.1 ГГц или i7 10750H с 6-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10750H and 1260P
Причины выбрать Intel Core i7 1260P
  • Появился на 1 год и 11 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • На 38% ниже чем у Core i7 10750H пиковое энергопотребление – 28 vs 45 Ватт
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • На 46% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1734 и 1186 баллов
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать Intel Core i7 10750H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
  • На 6% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.7 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 1260P +41%
1658
Core i7 10750H
1174
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 1260P +25%
9113
Core i7 10750H
7262
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1260P +21%
3249
Core i7 10750H
2689
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1260P +39%
16998
Core i7 10750H
12246
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1260P +46%
1724
Core i7 10750H
1179
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1260P +32%
7677
Core i7 10750H
5825
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1260P и i7 10750H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 февраля 2022 2 апреля 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-P Comet Lake-H
Номер модели i7-1260P i7-10750H
Сокет BGA-1744 BGA-1440
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 (96EU) UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 12 6
Количество потоков 16 12
Частота 2.1 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 21x 26x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 28 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) Intel UHD Graphics 630
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 1150 МГц
Шейдерные блоки 768 192
TMUs 48 24
ROPs 24 3
Вычислительные блоки 96 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 4096x2304 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 1260P
1.69 терафлопс
Core i7 10750H
0.38 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-2933
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1260P Сайт Intel Core i7 10750H
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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