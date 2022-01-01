Intel Core i7 1260P против i7 10750H
Что лучше: 12-ядерный Intel Core i7 1260P на 2.1 ГГц или i7 10750H с 6-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1260P
- Появился на 1 год и 11 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 6 физических ядер больше
- На 38% ниже чем у Core i7 10750H пиковое энергопотребление – 28 vs 45 Ватт
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
- На 46% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1734 и 1186 баллов
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать Intel Core i7 10750H
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
- На 6% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.7 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 1260P +41%
1658
1174
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 1260P +25%
9113
7262
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1260P +21%
3249
2689
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1260P +39%
16998
12246
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1260P +46%
1724
1179
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1260P +32%
7677
5825
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|23 февраля 2022
|2 апреля 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-P
|Comet Lake-H
|Номер модели
|i7-1260P
|i7-10750H
|Сокет
|BGA-1744
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 (96EU)
|UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|12
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота
|2.1 ГГц
|2.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|21x
|26x
|Скорость шины
|-
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|18МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|28 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
|Intel UHD Graphics 630
|Частота GPU
|300 МГц
|350 МГц
|Boost частота GPU
|1400 МГц
|1150 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|192
|TMUs
|48
|24
|ROPs
|24
|3
|Вычислительные блоки
|96
|24
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|-
|4096x2304 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|DDR4-2933
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1260P
|Сайт Intel Core i7 10750H
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
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