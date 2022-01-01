Intel Core i7 1260P против i7 11800H
Что лучше: 10-ядерный Intel Core i7 1260P на 2.1 ГГц или i7 11800H с 8-ядрами на 1.9-2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1260P
- Появился на 9 месяцев позже чем соперник
- На 38% ниже чем у Core i7 11800H пиковое энергопотребление – 28 vs 45 Ватт
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 11800H
- Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 1260P +9%
1641
1509
Cinebench R23 (многоядерный)
8540
Core i7 11800H +44%
12281
Passmark CPU (одноядерный)
3166
Passmark CPU (многоядерный)
21568
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1260P +6%
1624
1531
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1260P +9%
8666
7968
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|23 февраля 2022
|11 мая 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-P
|Tiger Lake H45
|Номер модели
|i7-1260P
|i7-11800H
|Сокет
|BGA-1744
|BGA-1787
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 (96EU)
|UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
Производительность
|Количество ядер
|10
|8
|Количество потоков
|12
|16
|Частота
|2.1 ГГц
|1.9-2.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|4.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|21x
|19-23x
|Скорость шины
|-
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|24МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|28 Вт
|35-45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|350 МГц
|Boost частота GPU
|950 МГц
|1450 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|256
|TMUs
|48
|16
|ROPs
|24
|8
|Вычислительные блоки
|96
|32
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|51.2 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1260P
|Сайт Intel Core i7 11800H
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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