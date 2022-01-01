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Intel Core i7 1260P против i7 11850H

Intel Core i7 1260P
VS
Intel Core i7 11850H
Intel Core i7 1260P
Intel Core i7 11850H

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i7 1260P на 2.1 ГГц или i7 11850H с 8-ядрами на 2.1-2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11850H and 1260P
Причины выбрать Intel Core i7 1260P
  • Появился на 10 месяцев позже чем соперник
  • На 38% ниже чем у Core i7 11850H пиковое энергопотребление – 28 vs 45 Ватт
  • Имеет на 4 физических ядра больше
Причины выбрать Intel Core i7 11850H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.7 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 1260P +10%
1658
Core i7 11850H
1509
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 1260P
9113
Core i7 11850H +35%
12269
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1260P
16998
Core i7 11850H +26%
21460
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1260P
7677
Core i7 11850H +11%
8543
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1260P и i7 11850H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 февраля 2022 11 мая 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-P Tiger Lake H45
Номер модели i7-1260P i7-11850H
Сокет BGA-1744 BGA-1787
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 (96EU) UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)

Производительность

Количество ядер 12 8
Количество потоков 16 16
Частота 2.1 ГГц 2.1-2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 21x 21-25x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 28 Вт 35-45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 1450 МГц
Шейдерные блоки 768 256
TMUs 48 16
ROPs 24 8
Вычислительные блоки 96 32
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 1260P
1.69 терафлопс
Core i7 11850H
0.742 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 51.2 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1260P Сайт Intel Core i7 11850H
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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