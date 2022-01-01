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Intel Core i7 1260U против AMD Ryzen 7 6800U​

Intel Core i7 1260U
VS
AMD Ryzen 7 6800U​
Intel Core i7 1260U
AMD Ryzen 7 6800U​

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i7 1260U на 1.1 ГГц или AMD Ryzen 7 6800U​ с 8-ядрами на 2.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i7 1260U были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6800U​ and 1260U
Причины выбрать Intel Core i7 1260U
  • На 68% ниже чем у Ryzen 7 6800U​ пиковое энергопотребление – 9 vs 28 Ватт
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 7 6800U​
  • Более современный техпроцесс - 6 против 10 нанометров
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1260U
12815
Ryzen 7 6800U​ +65%
21140
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1260U и AMD Ryzen 7 6800U​

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 23 февраля 2022 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-U Rembrandt
Номер модели i7-1260U -
Сокет BGA-1744 FP7
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) Radeon 680M

Производительность

Количество ядер 10 8
Количество потоков 12 16
Частота 1.1 ГГц 2.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 11x 27x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 6 нанометров
Энергопотребление (TDP) 9 Вт 15-28 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) AMD Radeon 680M
Частота GPU 300 МГц 2000 МГц
Boost частота GPU 950 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 768 768
TMUs 48 48
ROPs 24 32
Вычислительные блоки 96 12
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 1260U
1.69 терафлопс
Ryzen 7 6800U​
3.686 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR5-4800, LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1260U Сайт AMD Ryzen 7 6800U​
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 14 20

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Комментарии

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