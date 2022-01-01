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Intel Core i7 1260U против Apple M1

Intel Core i7 1260U
VS
Apple M1
Intel Core i7 1260U
Apple M1

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i7 1260U на 1.1 ГГц или Apple M1 с 8-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i7 1260U были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M1 and 1260U
Причины выбрать Intel Core i7 1260U
  • Поддерживает до 64 ГБ LPDDR5-5200
  • Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
  • На 36% ниже чем у Apple M1 пиковое энергопотребление – 9 vs 14 Ватт
  • На 47% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 3.2 ГГц)
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Apple M1
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 1260U
н/д
Apple M1
1525
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 1260U
н/д
Apple M1
7818
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1260U
2688
Apple M1 +41%
3794
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1260U
12815
Apple M1 +16%
14868
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1260U
н/д
Apple M1
1756
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1260U
н/д
Apple M1
8271
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1260U и Apple M1

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 23 февраля 2022 20 ноября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Alder Lake-U Icestorm and Firestorm
Номер модели i7-1260U -
Сокет BGA-1744 Apple M-Socket
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) Apple M1 GPU

Производительность

Количество ядер 10 8
Количество потоков 12 8
Частота 1.1 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 11x -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 12МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 16 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 9 Вт 14 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Apple M1 GPU
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 950 МГц 1278 МГц
Шейдерные блоки 768 1024
TMUs 48 64
ROPs 24 32
Вычислительные блоки 96 128
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 1260U
1.69 терафлопс
Apple M1
2.6 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 LPDDR4X-4266
Макс. размер 64 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 68.25 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1260U -
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 14 -

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Конкуренты

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5. AMD Ryzen 7 5800H или Apple M1
6. Intel Core i7 12700H или Apple M1
7. Intel Core i7 12700K или Apple M1

Комментарии

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